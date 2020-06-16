Пхеньян, , 13:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи выражает глубокое сожаление по поводу подрыва КНДР офиса межкорейской связи в городе Кэсон и возлагает ответственность за это действие и за его последствия на северокорейскую сторону. Об этом 16 июня рассказал журналистам на брифинге представитель администрации главы страны по итогам прошедшего в Сеуле экстренного заседания Совета национальной безопасности.

«Выражаем крайнее сожаление по поводу такого решения», — заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

Также он указал, что ответственность за последствия от произошедшего лежит на руководстве КНДР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подрыв межкорейского офиса связи, расположенного в северокорейском городе Кэсон, был подтвержден властями КНДР.

Напомним, ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что офис связи в Кэсоне «будет разрушен до основания».

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