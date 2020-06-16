Москва, , 13:48 — REGNUM Бизнес, связанный с элитой Демократической партии, поддержал протесты, начавшиеся в связи с убийством Джорджа Флойда. Об этом 16 июня заявил эксперт Клуба Валдай и РСМД Георгий Асатрян на телеканале «Россия 24».

«Многие представители крупного и среднего бизнеса, американские олигархи поддержали эти протесты. Многие из этих представителей бизнеса очень близки к демократам, безусловно близки к демократам. Демократическая партия, лидеры этой партии поддержали эти протесты — они просто участвуют в митингах, кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джо Байден активно в них участвует, ходит с протестующими», — заявил Асатрян.

«Очевидно, элиты Демократической партии, глобалистских сил Демократической партии, либеральных сил поддерживают эти митинги», — указал он.