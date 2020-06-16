Москва, , 13:39 — REGNUM Культурные барьеры являются одной из основополагающих проблем американского общества. Об этом 16 июня заявил эксперт Клуба Валдай и РСМД Георгий Асатрян на телеканале «Россия 24».

«Америку мы сами неплохо все знаем и многие бывали там, работали, в том числе и я. Расизм там есть — это понятно. Там есть эти проблемы, социальные, культурные, очень глубокие проблемы, проблемы между штатами — они достаточно разные, люди там очень разные», — заявил Асатрян.

«Социальное неравенство во многом базируется именно на происхождении тех или иных лиц, на их цвете кожи, на том, где они родились, в какой части Штатов, в каких именно районах и так далее. Это всё очень тесно переплетено», — указал он.