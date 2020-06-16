Иерусалим, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выносить план Дональда Трампа, который условно называют «Сделка века», на голосование парламента, передает «7 канал» (Израиль).

Отвечая на вопрос о его планах по применению суверенитета Израиля над территориями Иудеи и Самарии, являющимся частью «Сделки века», Нетаньяху сказал, что хочет применить суверенитет «к половине зоны С», т. е. примерно к трети всех территорий, отходящих Израилю по условиям плана Трампа.

Интригу к создавшемуся в израильском правительстве положению добавляет то, что позиция партии «Кахоль Лаван», входящей в правительство, до сих пор не оглашена. А без согласия министра обороны Бени Ганца и министра иностранных дел Габи Ашкенази решение по «Сделке века» не может быть принято. По словам Нетаньяху, такое условие было выдвинуто самой администрацией Трампа, предложившей «Сделку века».