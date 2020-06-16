Москва, , 13:35 — REGNUM Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложит 16 июня президенту России Владимиру Путину о работе Национального антитеррористического комитета. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента день внутренней работы, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — У него будет Бортников, директор ФСБ, который доложит по Национальному антитеррористическому комитету».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Владимир Путин не собирается общаться с гражданами в формате «прямой линии» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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