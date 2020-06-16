Москва, , 13:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о дистанционной занятости в профильный комитет по труду и соцполитике.

«Совет Государственной думы рассмотрит данные поправки на ближайшем заседании», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект о дистанционной занятости внесли в Госдуму парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Предлагается ввести три вида «удалёнки» и зафиксировать право работников на офлайн.

«Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования», — завил Володин.

Он напомнил, что президент РФ обратил внимание на необходимость обеспечить защиту прав сотрудников, работающих удаленно, и поручил подготовить соответствующие поправки.

Ранее авторы законопроекта допустили, что закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

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