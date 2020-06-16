Москва, , 13:28 — REGNUM В Госдуме заявление президента США Дональда Трампа о намерении сократить военный контингент в Германии расценили как давление на руководство Берлина, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

«Резкое заявление президента США о намерении существенно сократить военный контингент в Германии — ни что иное как политическое давление на руководство Берлина, в первую очередь из-за позиции по «Северному потоку — 2», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Власти США не останавливаются в попытке достичь своей цели — сорвать российско-европейский проект, рассуждает парламентарий.

По его мнению, даже если угрозы США вывести большую часть контингента из Германии будут выполнены, это не отразится ключевым образом на системе евроатлантической безопасности.

«Напротив, сокращение численности американских военных позволит Германии почувствовать себя более независимой от присутствия иностранных войск», — полагает парламентарий.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерения сократить американский военный контингент в Германии до 25 тыс. военнослужащих, если Берлин не заплатит за их размещение.

Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.

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