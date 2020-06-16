Брюссель, , 13:33 — REGNUM Обсуждение решения США о выводе с территории Германии 10 тысяч своих военных проведут в ходе видеоконференции 17−18 июня главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 16 июня сообщил во время онлайн-брифинга на тему предстоящей видеоконференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека альянса, «присутствие вооруженных сил США и Канады необходимо» как североамериканской, так и европейской сторонам, а помимо того, важно для всего НАТО.

«Пока не принято никаких решений, как и когда это произойдет», — также подчеркнул Столтенберг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что численность военного контингента США, размещенного на территории Германии, будет сокращена до 25 тыс. солдат и офицеров, если Берлин не заплатит за их пребывание.