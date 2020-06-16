Вашингтон, , 13:29 — REGNUM План президента США Дональда Трампа провести митинг в Талсе в субботу является «ужасной» идеей во время эпидемии, заявила 16 июня на телеканале CNN Эрин Бромейдж, адъюнкт-профессор биологии в Массачусетском университете Дартмута.

Накануне директор Департамента здравоохранения города Талса Брюс Дарт подчеркнул, что город переживает значительное увеличение выявленных случаев заражения, что может быть опасно для участников митинга и президента, и попросил Трампа отложить мероприятие. По словам Эрин Бромейдж, идея Трампа ухудшается тем, что президент решил расширить размеры митинга.

В дополнение к крытому стадиону, который вмещает тысячи человек, предвыборный штаб Трампа создает по соседству дополнительное пространство для своих сторонников президента с конференц-залом на 40 000 человек. По мнению профессора, «это полный рецепт того, чтобы случилось что-то ужасное».