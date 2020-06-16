Джакарта, , 13:20 — REGNUM Австралия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничают для помощи Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает Sindonews.

Австралия выделила 61 млрд рупий ($4,3 млн) для борьбы с эпидемией в Индонезии.

Согласно заявлению посольства Австралии в Индонезии, с помощью этих средств ВОЗ и Индонезия будут совместно работать над улучшением индонезийских лабораторий, методов сбора и использования медицинской информации, а также над обеспечением безопасности пациентов и медицинских работников в медучреждениях.

«Будучи соседями и долгосрочными партнерами, Индонезия и Австралия имеют возможности для совместного решения проблем. Поддержка усилий Индонезии по обеспечению безопасности в области здравоохранения в партнерстве с ВОЗ имеет основополагающее значение для обеспечения восстановления нашего региона», — заявил посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан.

«В течение следующих двух лет ВОЗ будет продолжать работать с правительством Индонезии над улучшением национальной политики и процедур для более эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения», — отметили в представительстве ВОЗ в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня 2020 года в Индонезии выявлено 40 400 случаев заражения SARS-CoV-2.

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