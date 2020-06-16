Киев, , 13:19 — REGNUM Украинский политический эксперт Николай Спиридонов уверен, что центральная власть готовится к ужесточению карантина и весь вопрос в том, когда это будет сделано — летом или осенью ближе к местным выборам.

Свой комментарий эксперт опубликовал 16 июня в социальной сети Facebook.

Эксперт отмечает, что на этот счет есть информация и официальная, и кулуарная.

«Например, я общаюсь с ректорами крупных киевских вузов. И они готовятся к тому, что с октября, когда, скорее всего, начнется новый учебный год, всё будет происходить в онлайн-режиме», — подчеркнул Спиридонов.

Он напомнил, что на Украине приближаются важные местные выборы (запланированы на октябрь нынешнего года).

«Если в каком-то конкретном городе будут протесты против того или иного результат, можно будет сказать — карантин, расходитесь по домам. Любой карантин — это усиление полномочий силовых органов, которые подконтрольны центральной власти», — заявил эксперт, добавив, что статистикой заболеваний вполне управлять в ручном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 11 июня на Украине возросло количество заболевающих в сутки коронавирусом. Власти утверждают, что в этом виновато население, не выполняющее карантинных предписаний. Сейчас на Украине работает модель т.н. «адаптивного карантина», когда власти каждого региона сами устанавливают ограничения в зависимости от ситуации в области.