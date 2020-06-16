Киев, , 13:14 — REGNUM

Если украинские политики в вопросе о Минских соглашениях хотят, подобно Остапу Бендеру, «швырнуть шахматную доску», то, возможно, не нужно им в этом препятствовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 июня, комментируя высказывания Бориса Грызлова.

Как сообщалось ранее, полпред России в Контактной группе сообщил журналистам, что один из его киевских коллег (заместитель главы украинской делегации Александр Мережко) заявил об отношении Киева к Минским соглашениям как к «рекомендации», которая не накладывает на Украину никаких обязательств.

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«Мне думается, что в силу своей низкой профессиональности украинская сторона не отдает себе до конца отчёта в том, как против неё же самой может быть развернута позиция отказа от Минских соглашений. Комплекс мер — это неотъемлемая часть Минских соглашений, без него они ничего не значат. Но нет Минских соглашений — нет и Минского процесса, нет «Нормандского формата». Соответственно, и российская сторона будет освобождена от необходимости в таких переговорах участвовать.

Поиск новых договорённостей, создание нового формата урегулирования конфликта в Донбассе займёт не один год. Логично предположить, что российская сторона будет настаивать на том, чтобы новые переговоры точно шли уже между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. Киев будет выступать против этого, и в следующую свою выборную кампанию президент Зеленский войдёт с неоконченной гражданской войной…