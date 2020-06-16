Бишкек, 16 июня 2020, 13:14 — REGNUM Коалиция большинства парламента Киргизии сегодня, 16 июня, единогласно одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.
Также парламентарии одобрили состав технического правительства, которое будет работать до очередных выборов депутатов парламента Киргизии, которые запланированы на 4 октября 2020 года.
На пост вице-премьер-министров будут назначены Эркин Асрандиев, Акрам Мадумаров и Аида Исмаилова.
Также должности в правительстве получат:
- Чингиз Айдарбеков — министра иностранных дел,
- Кашкар Джунушалиев — министра внутренних дел,
- Марат Джаманкулов — министра юстиции,
- Бактыгуль Жеенбаева — министра финансов,
- Санжар Муканбетов — министра экономики,
- Эркинбек Чодуев — министра сельского хозяйства,
- Жанат Бейшенов — министра транспорта и дорог,
- Замирбек Аскаров — министра чрезвычайных ситуаций,
- Каныбек Исаков — министра образования и науки,
- Сабиржан Абдикаримов — министра здравоохранения,
- Азамат Жаманкулов — министра культуры, информации и туризма,
- Улукбек Кочкоров — министра труда и социального развития,
- Орозбек Опумбаев — председателя госкомитета нацбезопасности,
- Эрлис Тердикбаев — председателя госкомитета по делам обороны,
- Эмиль Осмонбетов — председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования,
- Алмазбек Исмаилов — председателя госинформационных технологий и связи.
Таким образом, состав правительства, за исключением некоторых должностей, фактически останется прежним.
Напомним, что прежний премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отставку из-за скандала, связанного с продажей в республике радиочастот по заниженной цене.
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