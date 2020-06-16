Бишкек, , 13:14 — REGNUM Коалиция большинства парламента Киргизии сегодня, 16 июня, единогласно одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Также парламентарии одобрили состав технического правительства, которое будет работать до очередных выборов депутатов парламента Киргизии, которые запланированы на 4 октября 2020 года.

На пост вице-премьер-министров будут назначены Эркин Асрандиев, Акрам Мадумаров и Аида Исмаилова.

Также должности в правительстве получат:

Чингиз Айдарбеков — министра иностранных дел,

— министра иностранных дел, Кашкар Джунушалиев — министра внутренних дел,

— министра внутренних дел, Марат Джаманкулов — министра юстиции,

— министра юстиции, Бактыгуль Жеенбаева — министра финансов,

— министра финансов, Санжар Муканбетов — министра экономики,

— министра экономики, Эркинбек Чодуев — министра сельского хозяйства,

— министра сельского хозяйства, Жанат Бейшенов — министра транспорта и дорог,

— министра транспорта и дорог, Замирбек Аскаров — министра чрезвычайных ситуаций,

— министра чрезвычайных ситуаций, Каныбек Исаков — министра образования и науки,

— министра образования и науки, Сабиржан Абдикаримов — министра здравоохранения,

— министра здравоохранения, Азамат Жаманкулов — министра культуры, информации и туризма,

— министра культуры, информации и туризма, Улукбек Кочкоров — министра труда и социального развития,

— министра труда и социального развития, Орозбек Опумбаев — председателя госкомитета нацбезопасности,

— председателя госкомитета нацбезопасности, Эрлис Тердикбаев — председателя госкомитета по делам обороны,

— председателя госкомитета по делам обороны, Эмиль Осмонбетов — председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования,

— председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Алмазбек Исмаилов — председателя госинформационных технологий и связи.

Таким образом, состав правительства, за исключением некоторых должностей, фактически останется прежним.

Напомним, что прежний премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отставку из-за скандала, связанного с продажей в республике радиочастот по заниженной цене.

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