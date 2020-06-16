Бишкек, 16 июня 2020, 13:14 — REGNUM Коалиция большинства парламента Киргизии сегодня, 16 июня, единогласно одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Также парламентарии одобрили состав технического правительства, которое будет работать до очередных выборов депутатов парламента Киргизии, которые запланированы на 4 октября 2020 года.

На пост вице-премьер-министров будут назначены Эркин Асрандиев, Акрам Мадумаров и Аида Исмаилова.

Также должности в правительстве получат:

  • Чингиз Айдарбеков — министра иностранных дел,
  • Кашкар Джунушалиев — министра внутренних дел,
  • Марат Джаманкулов — министра юстиции,
  • Бактыгуль Жеенбаева — министра финансов,
  • Санжар Муканбетов — министра экономики,
  • Эркинбек Чодуев — министра сельского хозяйства,
  • Жанат Бейшенов — министра транспорта и дорог,
  • Замирбек Аскаров — министра чрезвычайных ситуаций,
  • Каныбек Исаков — министра образования и науки,
  • Сабиржан Абдикаримов — министра здравоохранения,
  • Азамат Жаманкулов — министра культуры, информации и туризма,
  • Улукбек Кочкоров — министра труда и социального развития,
  • Орозбек Опумбаев — председателя госкомитета нацбезопасности,
  • Эрлис Тердикбаев — председателя госкомитета по делам обороны,
  • Эмиль Осмонбетов — председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования,
  • Алмазбек Исмаилов — председателя госинформационных технологий и связи.

Таким образом, состав правительства, за исключением некоторых должностей, фактически останется прежним.

Напомним, что прежний премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отставку из-за скандала, связанного с продажей в республике радиочастот по заниженной цене.

Читайте также: Киргизского премьера заподозрили в причастности к коррупционному скандалу