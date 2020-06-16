Москва, , 13:14 — REGNUM В Кремле обратили внимание на получение Украиной официального статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, учитывая характер военного блока и его изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации, Россия всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, когда альянс абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах.

«Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня Североатлантический совет объявил Украину новым членом программы расширенных возможностей НАТО. Согласно официальной информации, статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой — поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством Альянса.

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