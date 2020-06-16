Москва, , 13:12 — REGNUM Москва всегда очень внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам, заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона вынуждена принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Представитель Кремля добавил, что получение Украиной статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности в Европе.

Песков добавил, что в Москве с большим вниманием наблюдают за расширением НАТО и включением в военный блок новых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня истребители Су-27 сил ПВО Западного округа подняты в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над международными водами Балтики.

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