Берлин, , 13:21 — REGNUM Власти Германии должны перестать «кидать ватные шарики» в США и дать ответ на американские санкции против проекта «Северный поток — 2» («СП-2»). Такое заявление 16 июня сделал на пресс-конференции в Берлине глава комитета немецкого бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы», — заявил он, говоря об американских санкциях против «СП-2».

Кроме этого, глава комитета бундестага выразил мнение, что власти Германии также должны заняться обороной суверенитета Германии и Евросоюза от таких атак.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июня стало известно, что власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» могут затронуть госслужбы страны.