Иерусалим, , 13:16 — REGNUM Лидер израильской партии «Ямина» Нафтали Беннет, в ходе вынесения своей партией вотума недоверия правительству, разразился потоком жесткой критики в адрес правительства Израиля. Что стало причиной столь серьезного гнева израильского политика, рассказывает «7 канал» (Израиль).

Речь Беннета была крайне эмоциональной и даже содержала призыв к правительству Израиля уйти в отставку. По мнению председателя «Ямины» и бывшего министра обороны, правительство слишком много внимания уделяет вопросам идеологии и слишком мало поддержке тех, кто попал в тяжелую экономическую ситуацию из-за кризисов последнего времени, включая и коронавирусную эпидемию, наплевательски относится к гражданам страны, малому бизнесу и планам тестирования на коронавирус.

Действия правительства полностью отделены от потребностей людей, считает Беннет. Впрочем, его выступление вряд ли наберет достаточное количество сторонников для реальной отставки правительства.

Тем не менее, критика Беннета по поводу «лени и халатности» ответственных за проведение мер по борьбе с эпидемией может принести его партии дополнительные очки.