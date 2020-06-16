Киев, , 13:03 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о поддержке фракцией бывшего главаря «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве. Политик сообщила это 16 июня с трибуны Верховной рады Украины.

«Я считаю, что террор против «патриотов» недопустим. Всё что происходит вокруг этого, выглядит позорным и не достойным Украины», — заявила она.

В то же время Тимошенко напомнила, что во времена правления экс-президента Украины Петра Порошенко преследовали журналистов, а экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «выбросили» с Украины.

Напомним, ранее суд определил меру пресечения радикалу в виде круглосуточного домашнего ареста. Стерненко, выйдя из здания суда, демонстративно разорвал постановление суда на глазах своих сторонников.

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