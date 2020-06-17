Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 июня, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием главы Минстроя Владимира Якушева, а также отчет генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что Якушев выступит на тему «Об исполнении федеральных проектов в сферах жилья, развития городской среды и сокращения аварийного жилищного фонда».

Кроме того, Совфед обсудит статус Национального центра управления в кризисных ситуациях, особенности регулирования в крымской экономической зоне, а также информационную систему в сфере оборота драгоценных металлов и камней.

Также сенаторы планируют обсудить проект постановления «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».