Киев, , 12:58 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо защитить русский язык и языки нацменьшинств, и также необходимо урегулировать ситуацию в Донбассе.

Об этом заявил журналистам сегодня, 16 июня, депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

В своем обращении к президенту Медведчук указал, что главная проблема, которую обязан решить Зеленский — это прекращение конфликта в Донбассе.

«Для решения этой ситуации необходимо выполнять Минские соглашения, так как вопрос Донбасса волнует большинство населения страны. В Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения мирные граждане. Этот конфликт сдерживает развитие Украины», — подчеркнул один из лидеров оппозиции.

Также Медведчук заявил, что Зеленский — русскоязычный человек и ему пора «прекратить притворяться» и не продвигать идею принудительной украинизации. Важно защитить русский язык, подчеркнул депутат.

«Президент Украины должен думать о благе народа, поэтому важно снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги — для большинства украинцев это просто неподъемные суммы, которые вгоняют народ в нищету», — добавил он.

Депутат считает, что хотя Украина и досталась Зеленскому в тяжелом состоянии, но никакие отговорки и оправдания в такой ситуации не принимаются — «потому что лидер страны обязан решать реальные проблемы, думать о своем народе, а не идти на поводу у радикалов и олигархов».

ИА REGNUM напоминает, что 15 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратился с открытым письмом к Зеленскому, в котором указал на наиболее острые проблемы страны и пути их решения. По состоянию на день 16 июня офис президента никак не отреагировал на эту инициативу лидера второй по величине фракции Рады.