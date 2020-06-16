Москва, , 12:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры по ситуации на Корейском полуострове, заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, офис межкорейской координации в Кэсоне взорван военными КНДР. В Пхеньяне подтвердили эту информацию, добавив, что меры принял «отдел по борьбе с врагами».

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