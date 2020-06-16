Москва, , 12:59 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не собирается общаться с гражданами в формате прямой линии в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в 2020 году прямая линия состоится, хотя её сроки сдвинуты из-за эпидемии коронавируса. Точное время мероприятия будет объявлено позднее, это будет полноформатное общение президента с людьми.

Перед голосованием по поправкам Путин прямую линию не планирует, сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году прямая линия с Путиным состоялась 20 июня.

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