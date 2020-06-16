Сеул, , 12:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи приложит все усилия для скорейшего восстановления экономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Данное заявление премьер-министр озвучил 16 июня в ходе заседания Государственного совета.

Чон Сэ Гюн отметил, что в настоящее время в стране фиксируют признаки восстановления экспорта и «положительные сдвиги» на рынке труда. Он подчеркнул, что эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют более высокие показатели темпов роста экономики, чем в других странах — членах организации.

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Также премьер-министр акцентировал внимание на том, что успех в достижении поставленной цели во многом зависит от эпидемиологической ситуации в Южной Корее и если страна не сможет справиться с пандемией, все приложенные усилия будут напрасны.