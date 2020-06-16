Берлин, , 12:38 — REGNUM

Не Германии нужны американские войска на её земле, а самим США нужны базы на территории Германии для обеспечения своих интересов в мире, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 июня, комментируя высказывания Эмили Хабер.

Как сообщалось ранее, посол Германии в США заявила, что американские войска находятся в Германии не для защиты ее страны, а для «поддержания трансатлантической безопасности». Так она прокомментировала упрек Дональда Трампа, который заявил, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию», а США в то же время «должны защищать их от России».

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас ранее отметил, что Германия не получала от правительства США уведомлений о намерении вывести свои войска. Отношения между Берлином и Вашингтоном сложные, «неудивительно», что решение о выводе «не было согласовано», тем более что оно, по всей видимости, не было до конца согласовано и внутри правительства США, сказал Маас.

Читайте также: Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

«Глава МИД ФРГ и германский посол в Вашингтоне, ясно высказавшиеся по этому вопросу, абсолютно правы: американские войска находятся в Германии не для её защиты от какой-то внешней угрозы. Можно даже сформулировать это более конкретно: не ФРГ нужны американские войска на её земле, а самим США нужны базы на территории Германии для обеспечения своих интересов в мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Из Европы им легче «дотянуться» до целого ряда ключевых точек, которые находятся слишком далеко от территории самих США.

Вместе с тем Дональд Трамп, как известно, проводит линию на сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке, где он хотел бы, чтобы американские войска были заменены войсками НАТО, и в Афганистане. Именно в рамках этой стратегии мне и видится его решение по ФРГ.

То, что он пропагандистски оформил это решение в виде очередного выпада против правительства ФРГ, думаю, никого не удивляет. Ну, а тезис о «защите от России» — это уже из области предвыборной кампании в самих США, где политики обоих кланов — и республиканцы, и демократы — настолько в последние годы накрутили антироссийскую истерию, что без неё провести предстоящие выборы уже никому не представляется возможным.