Берлин,
16 июня 2020, 12:38 — REGNUM
Не
Германии
нужны американские войска на её земле, а самим США нужны базы на территории Германии для обеспечения своих интересов в мире, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 июня, комментируя высказывания Эмили Хабер.
Как сообщалось ранее, посол Германии в США заявила, что американские войска находятся в Германии не для защиты ее страны, а для «поддержания трансатлантической безопасности». Так она прокомментировала упрек Дональда Трампа, который заявил, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию», а США в то же время «должны защищать их от России».
В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас ранее отметил, что Германия не получала от правительства США уведомлений о намерении вывести свои войска. Отношения между Берлином и Вашингтоном сложные, «неудивительно», что решение о выводе «не было согласовано», тем более что оно, по всей видимости, не было до конца согласовано и внутри правительства США, сказал Маас.
Читайте также: Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
«Глава МИД ФРГ и германский посол в Вашингтоне, ясно высказавшиеся по этому вопросу, абсолютно правы: американские войска находятся в Германии не для её защиты от какой-то внешней угрозы. Можно даже сформулировать это более конкретно: не ФРГ нужны американские войска на её земле, а самим США нужны базы на территории Германии для обеспечения своих интересов в мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Из Европы им легче «дотянуться» до целого ряда ключевых точек, которые находятся слишком далеко от территории самих США.
Вместе с тем Дональд Трамп, как известно, проводит линию на сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке, где он хотел бы, чтобы американские войска были заменены войсками НАТО, и в Афганистане. Именно в рамках этой стратегии мне и видится его решение по ФРГ.
То, что он пропагандистски оформил это решение в виде очередного выпада против правительства ФРГ, думаю, никого не удивляет. Ну, а тезис о «защите от России» — это уже из области предвыборной кампании в самих США, где политики обоих кланов — и республиканцы, и демократы — настолько в последние годы накрутили антироссийскую истерию, что без неё провести предстоящие выборы уже никому не представляется возможным.
Что же касается немцев, то они, как я уже сказал, ответили Трампу корректно, но вполне определённо: главным потребителем так называемой «трансатлантической безопасности», под которой понимается проекция американской военной силы по всему миру, являются сами США. Немаловажен и встречный выпад в адрес Трампа со стороны правительства ФРГ, указавшего на тот факт, что по данному решению американского президента в самом правительстве США согласие отсутствует. Это точно не в его пользу как кандидата в президенты», — отметил Михаил Демурин.