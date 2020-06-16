Донецк, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области жители Донецкой народной республики (ДНР), имеющие российское гражданство, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР, передаёт ИА REGNUM.

Так, для жителей ДНР будет организована работа 12 избирательных участков. Принять участие в голосовании можно в период с 25 июня по 1 июля при наличии паспорта и заявления. Участки будут открыты в Гуково, Донецке, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также семи муниципальных районах Ростовской области.

Все вопросы, связанные с процедурой голосования для жителей ДНР, можно задать по телефонам горячей линии. Работу call-центра запустят в ближайшие дни.