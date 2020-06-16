Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию, поступивших из Петербурга. Об этом сообщает 16 июня сам ЦИК.

Всего в избирком поступило 17 обращений, «содержащих жалобы на возможное нарушение прав участников голосования, связанное, по информации заявителей, с возможным принуждением к голосованию и использованием административного ресурса». При этом восемь жалоб было из Москвы, остальные — из Северной столицы.

Из указанного числа семь петербургских жалоб содержат «конкретные указания на работодателей, допустивших, по мнению заявителей, нарушения».

Из Петербурга поступили жалобы на чиновников Жилищного комитета и комитета по культуре Смольного, администраций Кировского и Курортного районов, а также на руководство медицинских учреждений Кировского района.

В результате ЦИК решил перенаправить жалобы обратно в Петербург — губернатору города Александру Беглову, прокурору Сергею Литвиненко и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

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