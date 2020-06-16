Москва, , 12:34 — REGNUM Общественная палата (ОП) РФ может выступить с инициативой об изменении федерального закона, регулирующего деятельность в России организаций и СМИ, финансируемых из иностранных государств. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вот смотрите. Facebook принял хамское решение про маркировку государственных СМИ России, Китая и Филиппин. Другие СМИ, в том числе являющиеся государственными, они считают замечательными, но наносят маркировку на «Спутник», RT. У нас действует закон об иностранных агентах. Мне представляется, что после 1 июля Общественная палата РФ будет ходатайствовать его переосмыслить. Потому что, давайте скажу горькую правду, как они работают в России. Их много, они ведут планомерную, деструктивную деятельность, при этом часть из них даже не указывает, что они являются иноагентами», — отметил Малькевич.

Поэтому член ОП РФ предложил среди других мер наделить российские социальные сети правом маркировать страницы тех или иных СМИ и НКО-иноагентов, сообщениями о том, что они являются таковыми. Причём маркировка должна будет находиться на видном месте, а не внизу страницы, подчеркнул Малькевич.

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