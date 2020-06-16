Пекин, , 12:39 — REGNUM Китай сделал Индии представление и выразил протест из-за недавнего инцидента, произошедшего на границе двух стран. Об этом 16 июня сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай выразил протест и сделал строгое представление индийской стороне», — заявил официальный представитель.

Также он высказал Индии официальную просьбу следовать соглашению между двумя странами по данной ситуации.

Кроме этого, Лицзянь отметил, что он не имеет информации о гибели военнослужащих Индии в результате указанного инцидента и подчеркнул, что в последнее время стороны находились «в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам».

При этом официальный представитель напомнил, что на встрече высокопоставленных военных Китая и Индии 6 июня сторонам удалось добиться серьезного продвижения в вопросе урегулирования пограничной ситуации, однако «15 июня индийские военные серьезно нарушили наши договоренности и дважды пересекли границу для совершения противоправных действий, они спровоцировали и напали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому столкновению между сторонами».

Помимо этого, Лицзянь обратился к индийским властям с призывом не создавать проблем, «не пересекать черту» и не совершать односторонних, могущих усугубить данную ситуацию, действий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из заявления индийской армии стало известно, что в результате столкновений на индийско-китайской границе погибли трое военнослужащих Индии.

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