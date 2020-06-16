Минск, , 12:28 — REGNUM Хорошие возможности для экономического развития Белоруссии видит Александр Лукашенко. Об этом он заявил сегодня, 16 июня во время поездки в Гродненскую область.

Лукашенко прокомментировал нефтегазовый спор с Россией. Обращаясь к присутствовавшему председателю госконцерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову, он констатировал хорошую конъюнктуру цен.

«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Читайте новости и комментарии сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии