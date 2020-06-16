Иерусалим, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакисис на сегодняшней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудит возобновление туризма между его страной и Израилем после карантина, сообщает Jerusalem Post 16 июня.

Греция стремится достичь с Израилем соглашения, в соответствии с которым люди, летящие в Израиль из Греции, включая израильтян, возвращающихся из отпуска, не должны будут проходить двухнедельный карантин по прибытии.

Греческая экономика в значительной степени зависит от туризма, который составил 25,7−30,9% ВВП Греции в 2018 году, по данным исследовательского отдела греческой Конфедерации туризма, и 90% доходов от туризма поступило из-за рубежа. Ожидается, что ЕС разрешит государствам-членам открыть свои границы для других стран 1 июля, и Греция хотела бы, чтобы соглашение вступило в силу к этой дате.

Однако с ростом числа выявленных случаев заражения коронавирусом официальные лица МИД Израиля заявили, что Израиль не сможет взять на себя обязательства по дате такого соглашения. Когда Израиль снова откроется, Греция, страна с очень низким уровнем выявленных случаев коронавируса, будет одним из первых направлений, где не потребуется карантин. Вместо этого Нетаньяху, скорее всего, выразит позитивное отношение к возобновлению туризма, не устанавливая конкретных дат. Помимо туризма, на повестке дня будет проект East-Med-подводный газопровод из Израиля в Европу. Амбициозный энергетический проект включает в себя строительство трубопровода протяженностью 1900 км от экономических вод Израиля до западной части материковой Греции через Кипр и Крит.