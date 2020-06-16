Москва, , 12:21 — REGNUM «Единая Россия» намерена в регионах организовать обсуждение законопроекта о дистанционной занятости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Турчак.

«Мы предложим нашим региональным отделениям организовать обсуждение внесенного нами законопроекта. Привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов и работодателей, всех заинтересованных граждан и общественные организации», — сказал Турчак в ходе брифинга.

Законопроект о дистанционной занятости внесли в Госдуму парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Предлагается ввести три вида «удалёнки» и зафиксировать право работников на офлайн.

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