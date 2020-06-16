Иерусалим, , 12:41 — REGNUM Новые конфликты сотрясают израильское правительство, а лидер партии «Кахоль Лаван» и министр обороны Израиля Бени Ганц пытается успокоить членов своей фракции, передает новостной канал «КАН Решет Бет» (Израиль).

Ганц, обращаясь к сопартийцам и сочувствующим, постарался сгладить нарастающие ссоры в коалиционном правительстве. Взаимная критика между двумя фракциями в правительстве «согласия» вновь накалилась до предела, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер второй фракции, даже заявил по поводу действий министров от «Кахоль Лаван» «так не может продолжаться».

На этом фоне старания Ганца не допустить разрыва отношений в коалиции, на создание которой потребовалось много времени и сил, выглядят весьма оправданными. Особое внимание Ганц уделил вопросу распространения израильского суверенитета на территории Иудеи и Самарии, ставшим в последнее время камнем преткновения, сказав, что «каждое наше решение будет ответственным и согласованным с американцами».