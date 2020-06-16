Москва, , 12:19 — REGNUM Дезинформация относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ распространяется в сети целенаправленно. Об этом 16 июня заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пользу этого говорят сразу несколько обстоятельств. Например то, как оперативно фейки распространяются по разного рода сообществам в социальных сетях, практически не претерпевая никаких изменений.

«Мы можем точно сказать, что это делается сознательно. Большая часть фейков идентичны. Распространяется они одномоментно по всем пабликам. Основная задача тех, кто это распространяет — создание паники, волнений, тревоги у граждан, нестабильности в обществе. Возможно, мы увидим рост фейков и по политической тематике после завершения голосования по поправкам в Конституцию РФ», — сказала Мизулина.

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