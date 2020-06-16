Москва, , 12:14 — REGNUM Законопроект о распоряжении средствами материнского капитала правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Сейчас женщина имеет право до дня назначения накопительной пенсии отказаться от использования средств (части средств) маткапитала на формирование накопительной пенсии при условии осуществления их использования на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Предлагается установить срок — шесть месяцев после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда России, в течение которого можно обратиться с заявлением о распоряжении маткапиталом на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, либо с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае невостребованности отозванных средств по указанным направлениям.

Также законопроектом предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по установленным направлениям либо заявления о продлении срока подачи заявления о распоряжении.