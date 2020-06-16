Варшава, , 12:13 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Люблин в рамках предвыборной кампании пригласил на беседу в президентский дворец активиста ЛГБТ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский.

«Мы назначим удобную для всех дату беседы», — цитирует пресс-секретаря «Польское радио».

Ранее активист ЛГБТ из Люблина Барт Сташевский написал в одной из соцсетей, что во время встречи с избирателями 15 июля президент лично пригласил его на беседу.

«Во время митинга в Люблине ко мне подошел Президент, и мы пообщались. Я сказал, что, будучи геем, чувствую себя преследуемым из-за кампании ненависти, которую проводит он и его партия. В итоге он пригласил меня в Президентский дворец. Свои данные я передал его сотрудникам. Жду», — сообщил Сташевский.

Большой резонанс в обществе вызвали слова президента о том, что идеология ЛГБТ навязывается в Польше также, как во времена ПНР идеология коммунизма.

«Нас пытаются убедить, что ЛГБТ — это люди, а это всего лишь идеология. Это своего рода нео-большевизм», — сказал Анджей Дуда во время выступления перед избирателями в Бжеге.

Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня. По всем опросам общественного мнения лидирует действующий президент Анджей Дуда, представляющий праволиберальную партию «Право и Справедливость», выступающую за сохранение традиционных ценностей. Оппозиционная проевропейская леволиберальная «Гражданская коалиция» пропагандирует «европейские ценности», такие как однополые браки, «секспросвет» в школах и антиклерикализм.