Сеул, 16 июня 2020, 12:13 — REGNUM Власти Южной Корее проведет встречу Совета национальной безопасности в связи с подрывом КНДР офиса межкорейской связи. Об этом 16 июня сообщает Yonhap.
Отмечается, что участники намерены обсудить подробности инцидента и соответствующие контрмеры.
Напомним, ранее Yonhap со ссылкой на министерство объединения Республики Корея сообщило, что Межкорейский офис связи, который расположен в городе Кэсон, взорван военными Северной Кореи.
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