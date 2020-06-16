Сеул, , 12:13 — REGNUM Власти Южной Корее проведет встречу Совета национальной безопасности в связи с подрывом КНДР офиса межкорейской связи. Об этом 16 июня сообщает Yonhap.

Отмечается, что участники намерены обсудить подробности инцидента и соответствующие контрмеры.

Напомним, ранее Yonhap со ссылкой на министерство объединения Республики Корея сообщило, что Межкорейский офис связи, который расположен в городе Кэсон, взорван военными Северной Кореи.

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