Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Приглашения на парламентские выборы в Грузию отправлены международным наблюдателям. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 15 июня сообщает Sova.news.

«ОБСЕ, Совет Европы, Европейский союз, Европарламент, Парламентские ассамблеи, все те основные международные организации, которые будут следить за парламентскими выборами, уже приглашены», — сказал Залкалиани.

Глава грузинского МИД также выразил уверенность, что предстоящие выборы покажут другим странам «зрелость» институтов демократии Грузии, а также ее следованию по пути интеграции с Европой.

Напомним, парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. На этот же период в стране ожидают вторую волну распространения коронавируса. В правящей партии «Грузинская мечта» не исключили, что выборы из-за этого придется перенести. Такое предположение вызвало острую реакцию в рядах оппозиции.