Джакарта, , 12:03 — REGNUM Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россия проведут 17 июня 2020 года специальное онлайн-совещание на уровне министров, чтобы обсудить сотрудничество по борьбе с COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На этой встрече в качестве страны-координатора партнерства Россия — АСЕАН на период 2018—2021 гг. будет присутствовать министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«В условиях пандемии сотрудничество между АСЕАН и Россией по-прежнему осуществляется через существующие механизмы АСЕАН, в частности, путем реализации сотрудничества в секторе здравоохранения, как это отражено во Всеобъемлющем плане действий по развитию сотрудничества между АСЕАН и Россией (2016−2020 годы)», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия продолжает стремиться к расширению сотрудничества между АСЕАН и Россией, особенно в нынешней кризисной ситуации. В связи с этим стороны пригласили страны-члены АСЕАН принять участие в специальной встрече министров иностранных дел России и стран АСЕАН по COVID-19, на которой в основном будут обсуждаться совместные усилия сторон по борьбе с пандемией.

Ожидается, что эта встреча приведет к конкретному сотрудничеству между Россией и АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы России и Вьетнамав ходе телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией и сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

Подробнее в материале: Президенты России и Вьетнама обсудили сотрудничество в сфере мирного атома