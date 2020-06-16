Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
«Правда, отменен», — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.
Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
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