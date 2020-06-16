Москва, , 11:59 — REGNUM Наиболее активно подрывная работа против России в информационной среде ведётся в национальных республиках РФ. Об этом 16 июня заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень активно фейки распространяются в национальных республиках. Национальные республики находятся под большим, особым прицелом», — сказала Мизулина.

Помимо них, дезинформация политического толка распространяется ещё в субъектах РФ, где осенью 2020 года должны состояться выборы губернаторов, отметила эксперт.

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