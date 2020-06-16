Ташкент, , 11:53 — REGNUM Заместителем министра обороны Узбекистана по вооружению и оснащению назначен полковник Алишер Нарбаев, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Замминистра по управлению и материально-техническому обеспечению стал Заирджан Базарбаев, командующий войсками Северо-Западного военного округа — Фарходжон Шерматов. Кроме того, руководителем высшего военного авиационного училища назначен Абдулла Хамраев.

Отметим, ранее Алишер Нарбаев занимал должность начальника артиллерийского отдела Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана — командующего артиллерией.