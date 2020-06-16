Иерусалим, , 11:51 — REGNUM Греция и Израиль — это «естественные союзники», заявил 16 июня греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис в интервью израильскому изданию «Последние известия» накануне встречи с Беньямином Нетаньяху.

Отношения между этими двумя странами, подчеркнул Мицотакис, уходят корнями в глубь веков.

«Сильная связь между народами Греции и Израиля основывается на взаимном уважении, культуре и общих видений. Таким образом, речь идет о фиксированной связи, которые выше политики», — сообщил премьер-министр.

Одновременно он указал на «огромные возможности для скоординированных действий» между двумя странами во многих областях, включая инвестиции, безопасность и инновации.