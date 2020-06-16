Москва, , 12:00 — REGNUM Среди социальных сетей с максимальным количеством антироссийских фейков лидируют Instagram, ВКонтакте, TikTok и Twitter. Об этом 16 июня заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Какие социальные сети лидеры по количеству «фейков»: Instagram, ВКонтакте, TikTok и Twitter. И к ним добавляется WhatsApp», — сказала Мизулин.

Глава «Лиги безопасного интернета» призналась, что для неё с коллегами большим удивлением стало появления в рейтинге соцсетей, где распространяется недостоверная информация, такой соцсети как TikTok. В последнее время там появляется очень много политического контента, отметила она.

«Мы видим попытки привлечения детей в политические процессы, которые в силу возраста их не могут интересовать в принципе», — заявила Мизулина.

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