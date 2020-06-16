16 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Дмитрий Ефимов, , 11:40 — REGNUM 15 июня президент Владимир Путин в привычном режиме видеоконференции провел с правительством «Совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы», на котором обсуждались итоги реализации антикризисных мэр. Тему разговора глава государства задал так:

Социальная реклама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне Правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние управленческие вопросы. Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер — и на своём примере, и на ситуации своих знакомых, близких, коллег».

В переводе с «протокольного» языка на простой русский это звучит так: «Не важно, как исполняются поручения Путина — смысл имеет только результат, на который, по сути, исполнение президентских поручений не влияет». От этих слов становится немного грустно. С другой стороны, может быть, президент просто верит в эффективность действий правительственных чиновников. Например, мэра Москвы Сергея Собянина, который продолжает согласованную с ВОЗ политику завершения первой волны пандемии короновируса, или его ученика — министра экономического развития Максима Решетникова. Последний в своем кратком спиче успел с глубочайшим уважением лично обратиться к Владимиру Путину 9 (девять) раз. Однако на самом деле более важным показателем его понимания собственного места в коронавирусной и, возможно, другой истории является совсем иная цифра: число междометий «Я-МЫ-НАС», которые характеризуют «верных путинцев», потенциально исполняющих президентские поручения. Эти части речи он произнес 13 (тринадцать) раз. Поэтому выступление Решетникова стоит привести полностью:

Я (1) скажу о продолжении этих двух программ — о программе кредитования под 2 процента с последующим списанием. Это та программа, которая у нас (2) стартовала с 1 июня. Она, Владимир Владимирович (1), стартовала очень-очень активно, наверное, самым активным образом из всех наших программ. На сегодняшний момент банки уже одобрили на 155 миллиардов рублей кредитов, и на 76 миллиардов уже заключено соглашений, 800 тысяч рабочих мест поддержано. Владимир Владимирович (2), настолько активно стартовала программа, что буквально в четверг на Правительстве был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объём кредитов был увеличен ещё на 100 миллиардов рублей — до 350 миллиардов рублей. 85 процентов этой суммы покрываются поручительствами Внешэкономбанка. Это как раз существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов, потому что по факту 85 процентов всего риска взял на себя так или иначе бюджет. Важно отметить, что действующие программы были адаптированы с учётом той ситуации, которая сложилась. У нас (3) есть программа, которая субсидируется в рамках национального проекта по поддержке МСП, Программа «8,5». Мы (4) изменили условия этой программы под действующую ситуацию, и в результате у нас (5) с 1 апреля 172 миллиарда рублей кредитов по этой программе также было выдано малым и средним предприятиям. И, как Вы (3) сказали, Владимир Владимирович (4), у нас (6) не только предприятия МСП поддержаны через кредитные программы. Отдельным направлением является поддержка системообразующих предприятий. У нас (7) на сегодняшний момент более тысячи системообразующих предприятий находятся в плотном мониторинге. Мы (8) видим ситуацию по каждому из этих предприятий еженедельно, смотрим, как меняется оценка их ситуации. На сегодняшний момент 110 миллиардов рублей кредитов было выдано 107 предприятиям. Из них 61 предприятие находилось, скажем так, в зоне риска, ситуация по ним действительно вызывала определённые опасения, поэтому эти предприятия были поддержаны. Но с сегодняшнего дня заработала ещё одна возможность, а именно, 50 процентов по этим кредитам будут также покрываться поручительствами Внешэкономбанка. Все соответствующие документы были выпущены, и с сегодняшнего дня у предприятий такая возможность есть. Но надо сказать, Владимир Владимирович (5), что не только по этой программе у нас (9) системообразующие предприятия получают поддержку. Например, 50 из них получили поддержку в рамках программы ФОТ 2,0, потому что там и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия тоже поддерживаются. Одновременно с этим, Владимир Владимирович (6), в рамках совещаний у Вас (7) рассматриваются отраслевые вопросы и принимаются ещё отраслевые программы поддержки. У нас (10) 22 отрасли сейчас охвачены теми или иными мерами отраслевой поддержки. Соответственно, 300 предприятий из нашего (11) перечня ещё пользуются теми дополнительными отраслевыми мерами. Уважаемый Владимир Владимирович (8), мы (12) сейчас работаем над национальным планом восстановления экономики, встречаемся с отраслевыми бизнес-объединениями, активно обсуждаем этот план. Хотелось бы отметить, что бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые в этот переходный период существуют, и, соответственно, просит разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия. Мы (13) сейчас на уровне Правительства такие меры прорабатываем, и они будут Вам (9) дополнительно предложены и доложены.

На совещании выяснилось, что Владимир Путин пока не готов сам решить, какие меры поддержки экономики следует продлевать с 1 июля, и поэтому пока реализация всех госмер останется на откуп глав регионов и федеральных чиновников. При этом правительство должно расставить новые приоритеты бюджета на предстоящие три года и проверить, есть ли сбои при реализации комплекса мер по поддержке экономики и граждан. Было сказано, что впереди Россию ждет сложный этап восстановления рынка труда и привычного ритма жизни. Вездесущий ОНФ станет отслеживать «эффективность принимаемых правительством мер». Будут изменены «старые нормы в строительной отрасли». Владимир Путин признал рост безработицы, но призвал не драматизировать ситуацию. А для авиаперевозчиков и лично Савельева акцент будет сделан на внутренний туризм. Однако главное, что прошло в фоновом режиме, было совершенно о другом: до 15 сентября продлены временные меры по урегулированию положения иностранцев. Таким образом, именно к осени в России из потерявших работу, злых и голодных гастарбайтеров неизвестно для чего будет окончательно сформирована пятая колонна. Ясно, что ее «место постоянной дислокации» окажется именно в «покастолице» — в Москве. С учетом прогнозов близких к американским неоконсерваторам «британских ученых» именно на это время как раз и придется новый удар коварного коронавируса.