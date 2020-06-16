Сеул, , 11:50 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чж Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с инцидентом в офисе межкорейской связи в городе Кэсон. Об этом 16 июня сообщается в заявлении администрации президента.

Ранее в указанном офисе произошел взрыв, организованный, по данным Сеула, военными Северной Кореи.

Напомним, взрыв был осуществлен после заявления сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что офис связи между двумя странами Корейского полуострова «будет разрушен до основания».

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