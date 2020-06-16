Ярославль, , 11:37 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов зачитал отчет о своей работе в 2019 году перед депутатами Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр имени Волкова в Ярославле

Первым достижением он назвал ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

«В 2019 году за счет средств дорожного фонда приведено в нормативное состояние около 245 км дорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы отремонтировали 31 объект», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Также в числе успехов Дмитрий Миронов выделил открытие новых производств: литейного цеха ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, установки утилизации сероводорода на заводе «Славнефть-ЯНОС», первой очереди нового завода ООО «Гулбахар Рус» в Ростове.

Также Дмитрий Миронов вспомнил борьбу за статус Волковского театра и против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище. Губернатор заявил, что строительства завода не будет.

«Сохранение за Волковским театром звания первого русского театра и получение статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ стало нашим общим успехом в 2019 году. В этой работе участвовали и команда Правительства, и жители области, и деятели культуры, и представители гражданского общества, и, конечно, вы — уважаемые коллеги. В начале 2020 года произошло два важных события, фундамент под которые закладывался на протяжении 2019 года: во-первых, мы смогли предотвратить строительство целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Во-вторых, в марте 2020 года найдены возможности для строительства волейбольного центра в городе Ярославле», — сказал Дмитрий Миронов.

Также Дмитрий Миронов отметил начало строительства двух новых школ — в Ярославле и Рыбинске.

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