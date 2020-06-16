Бишкек, , 11:36 — REGNUM «Мухаммедкалый Абылгазиев еще в прошлом году понял, что его дни на посту премьер-министра сочтены и поэтому стал подыскивать себе новое поле деятельности», — киргизский политолог Игорь Шестаков прокомментировал ИА REGNUM отставку премьер-министра Киргизии.

По мнению политолога, отставка «бездарно работающего правительства Мухаммедкалый Абылгазиева обсуждалась с осени прошлого года».

«Правительство действительно работало слабо, но последней каплей стало обвинение о продлении и переоформлении радиочастотных ресурсов. Из-за растущей критики отставка правительства должна была состояться еще в феврале 2020 года. Но пандемия коронавируса в Киргизии внесла свои коррективы и фактически спасла премьер-министра от отставки».

Шестаков напомнил, что весной 2020 года должностей лишились вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

«Они выполнили роль «громоотводов» и взяли на себя ответственность за провальные меры подготовки к последствиям пандемии».

Политолог уверен, что Абылгазиев «еще в прошлом году понял, что его дни на посту премьер-министра сочтены и поэтому стал подыскивать себе новое поле деятельности».

»Именно тогда в экспертных кругах заговорили, что чиновник будет участвовать в парламентских выборах (Предположительно, выборы в парламент Киргизии намечены на осень 2020 года — прим. ИА REGNUM) в составе одной из «проходных» партий».

Что касается потенциальных кандидатов на должность главы правительства — то эксперт считает, что «это может быть один из кризис-менеджеров, который проявил свою работоспособность в период карантина».

«В число первостепенных задач нового премьер-министра войдет преодоление второй волны распространения COVID-19, которая, по прогнозам медиков, может наступить в Киргизии осенью этого года. Скорее всего, преемник Абылгазиева не будет решать задачи по подготовке к парламентским выборам. Потому, что само проведение выборов под большим вопросом. За последние два дня в Киргизии заболели около сотни человек, в ближайшее время ожидается возвращение киргизстанцев из России. По некоторым данных их около десяти тысяч. О каких выборах может идти речь, когда инфраструктура не готова к решению первостепенных задач, связанных со здоровьем населения?«

Политолог подчеркнул, что «политическую повестку в Киргизии сейчас диктует пандемия».