Бишкек, , 11:27 — REGNUM Парламентская коалиция большинства выдвинула Кубатбека Боронова в качестве кандидата на должность премьер-министра Киргизии, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 16 июня.

Боронов занимает пост первого вице-премьер-министра и в настоящее время исполняет обязанности главы правительства республики.

ИА REGNUM напоминает, что прежний премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отставку в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в соучастии в продаже радиочастот по заниженной цене.

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