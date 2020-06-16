Москва, , 11:27 — REGNUM В адрес загранучреждений России по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, носящие заведомо ложный характер. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер», — сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из таких сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что уровень киберпреступности в мире резко вырос на фоне пандемии коронавируса, которая вынудила многие предприятия и учреждения перейти в режим дистанционной работы. Возникла угроза активизации в информпространстве террористов,

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