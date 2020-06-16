Москва, , 11:20 — REGNUM Среди «фейков», направленных на формирование негативного образа голосования по поправкам в Конституцию РФ, есть несколько основных. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я составил десятку первых вбросив и некоторые манипуляционные техники хотел бы продемонстрировать. «Фейковая» история, что журналисты якобы не смогут присутствовать при голосовании. Это была вынуждена опровергать Элла Памфилова на заседании ЦИК. СМИ-иноагенты в ежедневном режиме занимаются, как им кажется формированием общественного мнения. Еще одна история — будут якобы закрытые избирательные участки в метро, депо. Приходится на уровне ЦИК РФ всё это опровергать», — заявил Малькевич.

Еще одним «фейком» Малькевич назвал информацию о том, что планируется провести фальсификации при электронном голосовании. Также СМИ-иноагенты ежедневно пытаются внушить читателям, что голосование по поправкам в Конституцию РФ само по себе является чем-то негативным.

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